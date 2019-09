Am 15. Oktober wollen die Mannen um Frontfrau Jennifer Haben im LKA/Longhorn in Stuttgart Wangen die Härteschrauben um ein paar Umdrehungen anziehen.

BEYOND THE BLACK ist die Band der Extreme: Wie Naturgewalten, die ungebändigt aufeinandertreffen und Einzelteile zu einem außergewöhnlichen Sound-Crossover neu zusammensetzen. Opulent arrangierter Symphonic Metal, filigraner Melodic Metal und mitreißender Mittelalter-Rock bilden eine stimmige wie unverbrauchte Einheit, die sich in purer Energie entlädt. Sängerin Jennifer Haben und ihr neues Line-Up, bestehend aus Christian Hermsdörfer (Gitarre, Backing Vocals), Tobias Lodes (Gitarre, Backing Vocals), Stefan Herkenhoff (Bass) und Kai Tschierschky (Drums), haben ihre Live-Feuertaufe bereits erfolgreich bestanden. Nun wird die Neubestzung die Tracks aus ihrem ersten gemeinsamen Album „Heart Of The Hurricane“ erstmals live präsentieren.

2019 ist das Jahr, in dem BEYOND THE BLACK die äußersten Stilgrenzen der Extreme ausloten: Einerseits zieht die Band die Härteschrauben nochmal um diverse Umdrehungen an, andererseits beherrscht eine bisher nie dagewesene Eingängigkeit die Stücke. Die Band folgt ihrem untrüglichen Gespür für packende Melodien, pulverisierende Blastbeats, tödliche Nackenbrecher-Riffs, epische Keyboard-Passagen sowie aufwendig arrangierte Streicher- und Chorsätze. Mit dem gewaltigen Mix aus elfengleichen Vocals und tiefkehligen Growls entsteht eine Breitwandproduktion, die den Fans einen bombastischen Live-Abriss garantiert!

Schon mit ihrem Debüt im Jahr 2015 schlugen BEYOND THE BLACK ein wie eine Bombe: „Songs Of Love And Death“ hielt sich wochenlang in den Top 15 der Charts und brachte der Band den renommierten „Metal Hammer“- Award in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ ein. Auch der Nachfolger „Lost In Forever“ konnte 2016 direkt daran anknüpfen, ging auf Platz vier und führte BEYOND THE BLACK auf eine größtenteils ausverkaufte Mammut-Tour. Die Band begeistert ihre Fans außerdem als regelmäßiger Gast auf dem Wacken Open Air und war gefeierter Support Act für Aerosmith, Korn, die Scorpions, Saxon, Within Temptation und andere internationale Größen.