Mit ihren fünf Studioalben landeten BEYOND THE BLACK zuverlässig in den Charts. Am 26. Januar stellen die deutschen Symphonic Metal-Shooting Stars in den Stuttgarter Wagenhallen ihr Können unter Beweis.

BEYOND THE BLACK können auf eine imposante Erfolgsgeschichte zurückblicken: Schon mit ihrem Debüt "Songs Of Love And Death" im Jahr 2015 schlug die Band um Sängerin Jennifer Haben ein wie eine Bombe. Das Album hielt