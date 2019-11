Beyond with Jael from Soulection

BEYOND LIMITS X BEYOND GENRE X BEYOND BOOMIN'

FUTURE SOUNDS X HIP HOP X ELECTRONIC GROOVES X LOST CLASSICS

Dieses Mal bringen wir euch JAEL, den aufstrebenden DJ/Artist aus dem Soulection Camp nach Heilbronn. Noch nie zuvor gehörte Future Sounds, Live Mixes und Remixes als ob man sich von Scottie auf die Enterprise hochbeamen lässt.

Er hat international schon mehrere Gigs gespielt, unter anderem mit Joe Kay, dem Gründer von Soulection & Label Boss von GoldLink, Kaytranada, Sango, Mr. Carmack und Jarreau Vandal. Der Abend wird auf jeden Fall unvergesslich - Vulkanier Ehrenwort! Für mehr Informationen zu Jael, folgt seinen oder unseren Social Media Kanälen.

Unser neues Event besteht aus einer Reise durch Zeit und Musik, was so ziemlich alle Genre beinhalten kann - lasst euch überraschen!

Ihr findet uns jeden ersten Samstag im Monat auf dem oberen Floor im Mobilat in Heilbronn. Dort werden wir eure musikliebende Seele mit diesem neuen Open Format und einem immerwieder wechselnden Mix aus Hip Hop, R&B, Future Sounds, lang vergessenen Classics der Urban Music, elektronischen Rhythmen und auch anderen Genre füttern - Beyond Genre x Beyond Limits

FACTS:

Samstag 07.12.19

Open 23 - 5 Uhr (bis 0 Uhr 2€ sparen)

LINE UP:

JAEL - SOULECTION L.A. / NYC / TOKYO / LONDON / BERLIN

DJ Gorealla - Beyond 2K11

Brad Pitch - The Kidz Make Noiz