Wyatt Wakefield: "Wir essen und wir leben wohl" (Uraufführung) Performance für Stimmen und 2 Orgeln. Frederic Mattes: Panis Angelicus (Uraufführung) -Mädchenkantorei und Orgel

WYATT WAKEFIELD: „WIR ESSEN UND WIR LEBEN WOHL“ PERFORMANCE FÜR STIMMEN UND 2 ORGELN Uraufführung im Rahmen des Gottesdienstes

Das Werk ist ein restrukturierter Bachchoral, in dem das geschichtliche Verhältnis zwischen Harmonie und Takt gesprengt und dann neu vernäht wurde. Durch Ungleichzeitigkeit lösen sich die Oberstimmen in einer inkohärenten Konfiguration auf, während die melodisch bewahrte Bassstimme stets vorwärts treibt.

Wyatt Wakefield (*1994 in Morro Bay, Kalifornien) ist ein US-amerikanischer Komponist, der auch in der Performance- und Videokunst tätig ist. Zu seinen Mentor*innen zählen Matthew Greenbaum, Klaus Lang und Jennifer Walshe.

Besetzung:

Mädchenkantorei St. Eberhard

Johannes Mayr und N.N., Orgel

FREDERIC MATTES: PANIS ANGELICUS

FÜR MÄDCHENKANTOREI UND ORGEL

Uraufführung im Rahmen des Gottesdienstes

796 Jahre liegt die Geburt Thomas von Aquins zurück. Seine Sequenzen und Hymnen wie das Lauda Sion oder Tantum Ergo stehen nach wie vor im Zentrum der Eucharistiefeier. Die Brücke zur Gegenwart in der persönlichen Auseinandersetzung mit den Texten waren der Anlass zur Komposition einer Sammlung von sieben Stücken, von denen das Panis Angelicus im Rahmen von Beyond aufgeführt wird. Für Mädchenkantorei und Orgel geschrieben ertönt der „Engelschor“ mit Anklängen an Vergangenes und Gegenwärtiges; die Menschen kommen zusammen, um das „Brot der Engel“ als Gemeinschaft zu empfangen. Musik und Text als Träger von Hoffnung; emotionale Nähe in Zeiten der physischen Distanz.

Frederic Mattes (*1998) geboren in Mannheim, aufgewachsen in Stuttgart; zur Zeit studiert er an der HMDK Stuttgart Schulmusik mit Schwerpunkt klassischem Gesang, das Verbreiterungsfach Jazz und Popularmusik mit dem Hauptfach Trompete sowie Bachelor Chorleitung. Neben Chorkompositionen und Bearbeitungen gehören Jazz-Vocal-Arrangements für Ensemblebesetzung zu seinem künstlerischen Schaffen.