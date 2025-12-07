Epp.Figurentheater - PREMIERE: Waschbärs Winterwunder

Ein Wintermärchen über die Kraft der Fantasie passend zur kalten Jahreszeit.

Im Anschluß kostenloses Basteln. Ab 4 bis 8 Jahre. Der Winter ist da – und der kleine Waschbär hat eine glänzende Idee: ein Fest! Ein richtiges Winterfest mit seinen Freunden Reh, Eule, Wildschwein und Fuchs. Mit leckerem Essen, glitzerndem Baumschmuck und Tanz bis in die Nacht. Alle sind begeistert und stürzen sich in die Vorbereitungen. Als endlich alles bereit ist, zieht ein wilder Schneesturm auf – und fegt das Fest einfach davon. Die Tiere flüchten in Waschbärs Höhle, klatschnass, zerzaust und ziemlich enttäuscht. Doch dann geschieht etwas Wunderbares. Und in dieser stürmischen Winternacht feiern die Freunde ein unvergessliches Fest. Die kunstvoll illustrierten Papierfiguren und Szenenbilder von Barbara Steinitz verwandeln die Bühne in ein lebendiges Winter-Bilderbuch. Die stimmungsvolle Musik von Thomas Zotz, das mitreißende Spiel von Heidi Callewaert-Zotz machen Waschbärs Winterwunder zu einem sinnlichen, witzigen und poetischen Theatererlebnis für alle, die Geschichten lieben.