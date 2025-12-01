Eppinger Figurentheater - Schneewittchen

Eine verspielte, überraschende Version des Grimm-Klassikers. Ab 6 bis 13 Jahre.

Ein paar Bauklötze zum Bauen, ein Schneewittchen, eine böse Königin, einen lustigen Diener und sechs Zwerge, mehr braucht es nicht um ein spannendes Märchen zu erzählen. Moment einmal, sechs Zwerge? Waren das nicht immer sieben? Wo ist der siebte Zwerg geblieben? Und was wird aus Schneewittchen? Das Märchen der Gebrüder Grimm mit Figuren von Verena Waldmüller, der Phantasie von sieben Zwergen, einem einfallsreichen Schneewittchen und dem Spiel von Marie Bretschneider unter der Regie von Ulrike Langenbein (Handmaids Berlin). Gastspiel von Marie Bretschneider.