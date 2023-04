Beziehung in der Krise. Vermögen und Schulden – was gehört mir, was kommt auf mich zu?

So vielfältig Trennungsgründe sein können, so weitreichend sind die möglichen wirtschaftlichen Folgen.

Auch diese gilt es zu bedenken und planvoll in eine Trennung mit einzubeziehen. Was wird aus Immobilien, Geldvermögen, Darlehensverträgen, Bürgschaften etc.? Wie kann ich mich vor Nachteilen schützen? Die Referentin beleuchtet diese und weitere Fragen aus rechtlicher Sicht. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit für Fragen und Diskussion im Plenum.

Anmeldung: stadtteilbibliothek.boeckingen@heilbronn.de oder quartierszentrum.boeckingen@diakonie-heilbronn.de