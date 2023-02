Beziehung vor Erziehung

Vortrag im Rahmen eines Elterncafés. Es gibt etwas, das alle Eltern verbindet: Wir alle wollen es „gut“ machen, denn wir lieben unsere Kinder.

Oft wird Erziehungserfolg am Verhalten des Kindes gemessen, aber wenn wir es als Wegweiser verstehen, kommen wir an die Ursachen ran, und somit auch an ihr Herz. Das Ziel von „Respectful Parenting“ ist die Entfaltung einer „authentischen, sicheren, autonomen und verbundenen Person“ zu fördern. Was sind Hilfen und Tools, die dabei unterstützen können?

Herzliche Einladung an alle Eltern, die sich ein friedvolleres Familienleben wünschen! Es wird eine kleine Spielecke für mitgebrachte Kinder geben. Wenn Sie Ihre Kinder mitbringen, bitten wir um eine kurze Mitteilung an: info@vhs-sha.de

Vortrag mit Anmeldung unter https://vhs-sha.de/