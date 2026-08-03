Beziehungskisten I Improvisationstheater als Kunschtform

× Erweitern ImproKunscht Mit Angelina Haug, Stefan Fisahn und Benjamin Volz.

Menschen sind so wunderbar komplizierte Beziehungswesen. Ob Eltern, Kollegen, Partner:innen, Freunde, Komplizen, heimliche Affären oder neugierige Nachbarn - überall menschelt es kräftig.

Wir wühlen in den Beziehungskisten des Lebens und ihr seid mittendrin, statt nur dabei.

Denn die Regie des Abends legen wir in eure Hände. Ihr gebt die Impulse, wir machen ImproKunscht daraus.

Leichtigkeit trifft auf Tiefe.

Humor auf Ehrlichkeit.

Berührend und lustig.