Slow-Improtheater.

Was sind wir Menschen doch für wunderbar komplizierte Beziehungswesen. Ob Eltern, Kollegen, Partner:innen, Freunde, Komplizen, heimliche Affären oder verfeindete Nachbarn. Überall wimmelt es nur so von Beziehungen. Deshalb wühlen wir mal eben tief in den Beziehungskisten des Lebens und improvisieren Geschichten, die zu Herzen gehen.

Am 28. Juni widmen wir uns auf humorvolle Weise dem Älterwerden.

Ein Leckerbissen der Improvisationstheaterkunst. Angereichert mit viel Humor und mehr als nur einem Hauch von Gefühl. So genussvoll wie slow food und so verführerisch wie slow sex. Ungewohnt, aber auch sehr lecker.