Ob „Sagen Sie jetzt nichts!“ oder „Das Ei ist hart“: Kaum ein deutschsprachiger Komiker hat es in den vergangenen Jahrzehnten geschafft, einen solchen Rang im kollektiven Gedächtnis von Jung und Alt zu erreichen wie Vicco von Bülow.

Besser bekannt als Loriot.

Im Programm der Koralle finden sich sowohl liebgewonnene Klassiker als auch weniger bekannte Szenen, mit denen sowohl alteingesessene Loriot-Fans als auch Neuentdeckerinnen und –entdecker voll auf ihre Kosten kommen können. Denn obwohl Loriot im vergangenen Jahr schon seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, ist sein Werk noch längst nicht angestaubt: Schließlich sind die Themen des Humoristen heute ebenso aktuell wie in ihrer Entstehungszeit und halten auch dem gegenwärtigen Publikum einen Spiegel vor, in dem sie sich selbst und ihre Mitmenschen wiedererkennen.

„Wie die Menschen scheinbar unvermeidlich aneinander vorbeireden und so immer wieder Missverständnisse entstehen, die sich doch so einfach aufklären ließen, zeigt, dass Loriot nicht nur ein großartiger Komiker, sondern auch ein unglaublich guter Beobachter war.“ Dem Publikum die Möglichkeit zu geben, die Faszination Loriot noch einmal neu oder wieder zu entdecken, war für das Team der Anlass, „Beziehungsweise – Loriot“ auf die Bühne zu bringen. Ein amüsanter Theaterabend ist dabei garantiert.