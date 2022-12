beziehungsweise: Elke Mauz, Jacqueline Wanner, Christine Ziegler

Die drei Künstlerinnen Elke Mauz, Jacqueline Wanner und Christine Ziegler arbeiten mit unterschiedlichen Materialien und Arbeitsweisen. Ihre Arbeiten knüpfen in dieser Ausstellung Verbindungen, bilden Symbiosen und loten gleichzeitig ihre Grenzen aus. Elke Mauz reflektiert in ihren Skulpturen aus Ton den menschlichen Körper. Jacqueline Wanner thematisiert mit Japanpapier als Material menschliche Beziehungen. Christine Ziegler lässt ihre naturfarbenen Wollbehältnisse mit überraschendem Fremdmaterial gegenseitig in Beziehung treten.