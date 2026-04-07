Beziehungsweise

Blicke treffen sich und die Welt dreht sich langsamer: Das ist Liebe! Oder nein: Das mit der Liebe ist Arbeit! Oder anders: Wir suchen ein Leben lang nach der Hälfte die uns erst ganz macht. Oder ist das alles Quatsch?

Als Kind dachte ich, klar heirate ich mal. Was auch sonst. Und jetzt? Jetzt habe ich Fragen: Will ich das überhaupt? Oder ist mir das Konzept einfach zu eng? Was ist mit Freund*innenschaft? Was ist mit Wahlverwandtschaften? Kann ich nicht auch mit Freund*innen eine zärtliche Beziehung haben? Und überhaupt, Zärtlichkeit: Ist die immer nur sanft? Oder kann die auch radikal?

Das LTT-Labor hat sich viele Fragen gestellt: Nach Romantik, nach Familie, nach Freundschaft. Nach dem, wie Beziehungen anders, vielleicht besser funktionieren könnten. Entstanden ist eine Collage, die ein vielfältiges Bild zeichnet: Von Beziehungen, wie wir sie erleben und Beziehungen wie wir sie gerne leben würden.