Für BHZ, der Crew aus Berlin-Schöneberg, geht es im Herbst diesen Jahres wieder auf Tour. Die 7 Jungs haben bereits 2018 bewiesen, dass sie ihr Live-Potential voll ausschöpfen –

heißt ausverkaufte Städte, Moshpits wie bei einem Punk-Konzert und Energie auf der Bühne, von der man die Tage danach noch zehren kann.

Mit der ersten Veröffentlichung in 2019, „KOMMAKLAR“ von Longus Mongus und dem am 29.03 erscheinenden Kollabo-Tape „Game Over“ von Monk&Ion Miles, sind neue Tracks am Start. Außerdem sind die nächsten Projekte bereits in Arbeit.

„BHZ 2019“ heißt next level, Live-Abriss & Lovemovement. Gib ihm!