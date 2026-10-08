Bi-2 präsentieren eine besondere symphonische Show im Rahmen der Welttournee 2026. Diese groß angelegte Show verbindet die größten Hits der Band mit einem Live-Symphonieorchester und schafft einen einzigartigen Klang und eine besondere Atmosphäre.
Im Programm:
- die größten Hits von Bi-2 in symphonischen Arrangements
- kraftvoller Live-Sound an der Schnittstelle von Rock und Klassik
- beeindruckende Licht- und Bühnenshow mit modernen Technologien
- lebendiger Dialog mit dem Publikum und starke Emotionen, die lange in Erinnerung bleiben
Info
MHPArena Schwieberdinger Str. 30, 71638 Ludwigsburg
Konzerte & Live-Musik