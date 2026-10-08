Bi-2

SYMPHONY ORCHESTRA

MHPArena Schwieberdinger Str. 30, 71638 Ludwigsburg

Bi-2 präsentieren eine besondere symphonische Show im Rahmen der Welttournee 2026. Diese groß angelegte Show verbindet die größten Hits der Band mit einem Live-Symphonieorchester und schafft einen einzigartigen Klang und eine besondere Atmosphäre.

Im Programm:

  • die größten Hits von Bi-2 in symphonischen Arrangements
  • kraftvoller Live-Sound an der Schnittstelle von Rock und Klassik
  • beeindruckende Licht- und Bühnenshow mit modernen Technologien
  • lebendiger Dialog mit dem Publikum und starke Emotionen, die lange in Erinnerung bleiben

Info

MHPArena Schwieberdinger Str. 30, 71638 Ludwigsburg
Konzerte & Live-Musik

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