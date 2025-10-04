Biagio Izzo & Nancy Coppola

Ein Abend voll Musik und Comedy: Das Opening macht Nancy Coppola, die Königin Neapels, mit ihrer einzigartigen neomelodischen Popstimme. Sie entführt das Publikum mit ihren kraftvollen Melodien und einer beeindruckenden Bühnenpräsenz in die Welt der neapolitanischen Musik.

Im Anschluss präsentiert Biagio Izzo, bekannt aus Kino und TV, sein brandneues Bühnenprogramm. Der beliebte Komiker wird mit seinem Humor und seinem schauspielerischen Talent für Lacher sorgen. Seine scharfsinnigen Beobachtungen des Alltags und sein einzigartiger Humor garantieren, dass das Publikum von Anfang bis Ende gefesselt sein wird.