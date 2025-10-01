Bianca Hahn vom "Freundeskreis Stuttgarter Amazonen e.V." berichtet in diesem Fotovortrag über die Stuttgarter Papageien.

Es handelt sich bei den Stuttgarter Amazonen um eine Population, die seit 1984 frei und wild in der Landeshauptstadt lebt. Weltweit gibt es ca. 2.000 Gelbkopfamazonen in Freiheit – knapp 50 davon in Stuttgart. Der Bestand der Cannstatter Papageien ist also einzigartig und besonders schützenswert. Heute erhalten Sie spannende Informationen über die Stuttgarter Amazonen, wie Nahrung, Verhalten oder Identifizierung der Papageien. Wie hat sich der Bestand entwickelt? Welchen Gefahren sind die Amazonen ausgesetzt? Natürlich wird Bianca Hahn auch über die Brutsaison 2025 berichten.