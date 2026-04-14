Das Festival im mittelfränkischen 130-Seelen Dorf, 15 km nördlich von Ansbach, hat sich mittlerweile zu einer festen Größe unter den Festivals in der Region etabliert und zurecht an immer mehr Beliebtheit gewonnen.

Das bunt gemischte 3-Tages-Programm stellt sich zusammen mit Bands aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, mit viel Liebe zu Regionalen Newcomern... Die letzten Jahre besuchten Bands wie Fiddlers Green, Swiss und die Andern, Raum 27, Emil Bulls, J.B.O., Feuerschwanz, dArtagnan, Heisskalt, Mr. Hurley & die Pulveraffen, Montreal, Rogers, Turbobier, und viele mehr die Festivalbühne im Biberttal. Vielseitig, familiär, ehrenamtlich organisiert, immer einen Besuch wert... Weitere Informationen unter www.biberttal-festival.de