Bibi Blocksberg - das Musical

Das Kölner COCOMICO Theater bringt das neue Bibi Blocksberg-Musical „Alles wie verhext!“ nach Albstadt. Die berühmteste kleine Hexe Deutschlands ist ab 2020 drei Jahre lang mit ihrem fünften Programm auf großer Musical-Tournee. Die vier erfolgreichen Vorgänger entstammen ebenfalls der Feder des Autors Marcell Gödde und wurden vom COCOMICO Theater rund 1350 Mal aufgeführt.

Diesmal hat Bibi so einen Tag, an dem alles schief läuft. Schon morgens gibt es ein riesiges Durcheinander mit ihren Eltern Barbara und Bernhard. Dann hat die kleine Hexe Ärger mit ihrer Lehrerin Frau Müller-Riebensehl. Keine guten Vorzeichen für das Walpurgisnacht treffen auf dem Blocksberg! Dieses Jahr sollen die Blocksberg-Frauen das große Hexenfeuer entfachen. Was wird die Vorsitzende des Hexenrates wohl sagen, wenn auch da nichts klappt? Jetzt ist es an den Zuschauern, Bibi, ihrer Mutter und Oma Grete zu helfen.

Bei diesem Familien-Pop-Musical ist Mitmachen unbedingt erwünscht. Hexen in Kostümen sind besonders herzlich willkommen!