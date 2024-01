Das Konzert von Ansu wurde verschoben, bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

,,Die neueste Hoffnung der Deutschrapszene heißt Ansu und kommt aus dem Hamburger Bahnhofsviertel St. Georg. Musikalisch wird er seit 2018 von seinem Kindheitsfreund und Produzent Cato begleitet.

Zu Beginn des Jahres 2020 schlägt der Rapper mit düsterem Sound und prägnanter Stimme gekonnt in die Szene ein. Als mit “In Meiner Gegend” ein trappiger Song über die Surrealität in Hamburgs Bahnhofsviertel erscheint, wird klar; Ansu ist so schnell nicht mehr von der Bildfläche wegzudenken. Ein paar Monate später veröffentlicht Ansu mit “Assoziativ” sein erstes Mixtape und die Fanbase wächst. Inhaltlich reflektiert der Rapper seinen Alltag und äußert so Sozial- und Gesellschaftskritik.‘‘

Ansu ist nicht nur ein talentierter Künstler mit fesselnden Beats und Lyrics, sondern auch ein wahrer Game Changer. Mit seiner Kampagne "Irgendwas muss ich verändern" kämpft er gegen Diskriminierung und Belästigung auf Live-Veranstaltungen. Vor allem im Hiphop- und Rap-Sektor werden sexuelle, rassistische und gewalttätige Übergriffe viel zu wenig thematisiert. Mit seinem neuen Album Release ''Soul über Ego'' zeigt Ansu auch wie facettenreich sein Soundbild sein kann. Also, wird Zeit ihn das erste Mal LIVE in Konstanz zu erleben ?!