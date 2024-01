Geboren in Barcelona als Sohn deutsch-spanischer Eltern, wuchs GREG zunächst in Spanien auf, bevor er den größten Teil seiner Kindheit in Tokio, Japan, verbrachte. Mit 15 Jahren kehrte er nach Spanien zurück, wo er sein Studium beendete und einen Blick auf sein Leben warf. Durch einen Motorradunfall erkannte GREG, dass seine Liebe zur Musik zu groß ist, um Seinen Traum nicht nachzugehen.

Er machte sich auf den Weg nach Berlin, wo er anfing, Songs zu schreiben. 2020 veröffentlichte er seinen ersten Song mit Nina Chuba. Es folgte eine EP namens „Techos“, auf der sich die kraftvolle und persönliche Dynamik aus seinem Leben wiederspiegelt, die ihn zu dem Künstler gemacht hat, der er heute ist. Tracks wie „Volvere“ entpuppten sich sofort zu einem Publikumsliebling in einer wachsenden Fangemeinde.

Inspiriert von Künstlern wie TheWeeknd, Lauv und Khalid veröffentlichte Greg im Oktober 2022 seine zweite EP, die seinen Stil wirklich zu prägen begann. Den ganzen Sommer über und bis in den Herbst hinein begleitete GREG seinen Bruder, den Multiplatin-Künstler Alvaro Soler, auf mehreren Festivals und einer Europa Arena-Tournee, wo er seinen neuen Sound einer sehr aufgeschlossenen Fangemeinde präsentierte.