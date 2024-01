In den letzten zwei Jahren haben Saim x Can mit jeder Menge Tracks immer wieder aufs Neue klar gemacht, dass sie gekommen sind, um zu bleiben. Siebenstellige Streamingzahlen für Songs wie „Sag mir nur“, „Same“ oder ihre Neuinterpretation von F-Raz‘ „Es tut mir doch so leid“, dazu mehr als 10 Millionen Likes auf TikTok machen deutlich: Mehr Drip als das deutsch-türkische Duo aus Berlin-Neukölln hat derzeit keiner.

Nur konsequent. Denn Saim x Can fahren ihren ganz eigenen Film und kommen modisch und in ihren Musikvideos mit einer ganz eigenen Ästhetik, die gepaart mit ihrem Händchen für eingängige Melodien und Sounds auf Höhe der Zeit ihresgleichen suchen – auch auf der neuen Single „Geh“, einem vibenden Tune gegen die Post-Breakup-Melancholie. „Baby, du bist fake, hab keine feelings mehr / ja, ich trinke Belvedere als ob Feelings demons wären“, rappen die beiden 999er zu 2-Step- Drums, ordentlich Bounce und einer BPM-Zahl jenseits der 130 – der perfekte Soundtrack, um die Tristesse tanzbar zu machen und gleichzeitig zu vergessen, was war.