Die Drunken Masters setzen im Frühjahr 2024 ihre "Abriss & Demontage" Tour fort und besuchen mit ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz weitere Städte in Deutschland. Ihre letzte Tour im Herbst 2023 war restlos ausverkauft. Joe und Chrissi haben bereits auf zahlreichen Bühnen in verschiedensten Ländern begeistert - von intimen Clubs bis hin zu großen Festivals haben die Drunken Masters ihr Publikum mitgerissen und für unvergessliche Konzernerlebnisse gesorgt. Ihr einzigartiger Sound und ihre mitreißende Performance machen sie zu einem der aufregendsten Live-Acts. Ihre Songs wie "Bier" mit Maxim K.I.Z, "Hartz 4" & "Gorilla" mit Tarek K.I.Z, "Blood Rave" mit 2lade, "Rave" mit Eskei83, "Drucker" mit Deichkind und viele weitere wurden millionenfach gestreamt und dürfen in keinem Club und auf keiner Party fehlen. Dazu produzierte das Duo unter anderem Songs für K.I.Z, KUMMER, Nura, Casper und Kraftklub.