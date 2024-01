Eagle-Eye Cherry - Back on Track 2024

Eagle-Eye Cherry wurde in den späten 1990er Jahren mit seinem Debütalbum "Desireless" berühmt, dass den Welthit "Save Tonight" enthielt. Der schwedisch-amerikanische Alternative-Rock-Singer-Songwriter ist mit seinem neuen Album "Back on Track" (VÖ 27.1./ Playground/Cargo) zurück und kündigt im Rahmen seiner Europa-Tournee seine Rückkehr nach Deutschland an. Auf drei exklusiven Shows im Februar 2024 wird er beweisen, dass er noch immer zu den besten Performern seiner Generation gehört. Eagle-Eye Cherry tritt in folgenden Städten auf: in Stuttgart am 11. Februar 2024 (Im Wizemann Club), in Berlin am 13. Februar 2024 (Säälchen) und in Hamburg am 14. Februar 2024 (Bahnhof Pauli).

Eagle-Eye Cherry stammt aus einer waschechten Künstlerfamilie: Sein Vater Don Cherry war Jazztrompeter, seine Mutter die Künstlerin Moki Cherry. Seine Halbschwester Neneh Cherry hatte ebenfalls Erfolg mit "7 Seconds" im Duett mit Youssou N'Dour. Kurz nach seiner Geburt zog Eagle-Eye Cherry mit seinem Vater nach New York, wo er seine Musikkarriere begann. Nach dem Tod von Don Cherry im Jahr 1995 kehrte Eagle-Eye Cherry nach Stockholm zurück und konzentrierte sich auf das Songschreiben. Kurz darauf nahm er „Desireless“ (1996), sein erstes Studioalbum auf, das in Skandinavien und im übrigen Europa in den Top-5 einstieg.