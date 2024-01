Was passiert, wenn man Indie mit elektronischer Musik kombiniert? PaulWetz tut genau das und verbindet seine Singer-Songwriter-Skills mit elektronischen Einflüssen zu einem melancholisch-melodischen Vibe, der in charmanter Weise seinesgleichen sucht.

Der Newcomer wird in Pforzheim geboren und kommt schon früh mit Musik in Kontakt. Aufgewachsen in den 2000ern mit MTViva, Emo-Punk und Red Hot Chili Peppers beginnt PaulWetz seine eigene Gitarre aus Sperrholz zu basteln. Er liebt Nirvana statt Noten und schreit sich zu eigenen Songs die Seele aus dem Leib. Anfänglich allein, dann mit Band.

Zwischenzeitlich arbeitete PaulWetz im Callcenter und erprobte bei den Telefonaten verschiedenste Stimmen und Persona. Jetzt findet man diese Persönlichkeiten in seinen Clips. Das beweist echte Entertainer-Qualitäten. Parallel produzierte und schrieb er mit und für niemand geringerem als Milky Chance, Sina Seiner und Evaporate.

Aus den kurzen Clips werden ganze Songs. Ungeschönt und direkt bringt Paul Wetz seine Musik aus seinem Kopf zum Publikum.

Smoothe Synths, verspielte Bässe, lässige Drums und darauf pointierte und zugleich poetische Texte in denen PaulWetz seine Gedanken, Gefühle und erlebten Momente beschreibt. Immer wieder reflektiert er sich selbst und sein Umfeld. Bisher in englischer Sprache wird er sich in Zukunft auf deutsche Texte konzentrieren.