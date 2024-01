Senna Gammour & Sunny Vizion

Endlich geht das Podcast Power Duo Deutschlands zum ersten Mal auf große Podcast-Tour und beweist mit ihrer engen Beziehung: Freundschaft zwischen Männern und Frauen gibt es wirklich.

Senna und Sunny sind beste Freunde und zugleich so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Das Geschlecht spielt keine Rolle, es geht vielmehr um Herzlichkeit und Vertrauen. Mit ihrer inspirierenden Podcast Tour begibt sich das Power Duo auf ein beispielloses Abenteuer der Selbstfindung mit der Kraft aus ehrlichen Gesprächen, persönlichem Wachstum und gemeinschaftlichem Wandel. Zwei außergewöhnliche Charaktere, die perfekt harmonieren und sich uneingeschränkt ergänzen, weil sie unterschiedlich sind.

Die beiden Ausnahmekünstler Senna und Sunny nehmen in dieser ungefilterten Live-Talkshow kein Blatt vor den Mund. So schaffen die beste Freundin und der verheiratete Feminist auf der Bühne ein immersives Erlebnis und geben mit ihren Erfahrungen und Erkenntnissen in einer intimen und privaten Wohnzimmeratmosphäre das Werkzeug für die wichtigste Reise mit – der Reise zu dir selbst.

Euch fehlt das Selbstbewusstsein, um aus einer toxischen Beziehung rauszukommen? Ihr habt nichts und wollt euch ein erfolgreiches Leben aufbauen? Ihr zerbrecht vor Liebeskummer und seht keine Perspektive mehr in eurem Leben? Die große Schwester und der Bruder glauben ganz fest daran, dass der Mensch mit dem richtigen Mindset jeden Tag die Chance hat, sein Leben neu zu gestalten. Man darf auch mal scheitern, denn Versagen ist der Schlüssel zum Erfolg. Es fängt immer bei dir an und hört auch bei dir auf, nur mit Selbstliebe und Akzeptanz findet ihr die Formel des Lebens.

Und zum krönenden Abschluss des nahbaren Abends hast du noch mal die Chance als Gast deine Frage zu stellen und die Abla und der Bruder werden dir einfach den besten Rat geben.

Nach den ausverkauften Tourneen „Liebeskummer ist ein Arschloch“, „No more Fuckboys“ und „die Ex-Akte“ könnt ihr euch nun auf den nächsten Meilenstein in der Entertainmentbranche freuen. Sammelt eure Lieblingsmenschen um euch, denn Senna & Sunny laden zum krassesten Abend ein: Der Schöne und das Biest – die Podcast-Tour