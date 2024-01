Wer in diesem Jahr versuchte, ein Ticket für eine Show der Giant Rooks zu ergattern, musste schnell sein. Innerhalb von Minuten waren sie ausverkauft. Kein Wunder! Einer erfolgreichen Europa und USA Tour folgten Hitsingles wie „Morning Blue“ und „Bedroom Exile“, millionenfache Streams und der Special Guest Auftritt bei dem Kings of Leon Open Air in der Waldbühne. Die letzten Jahre meinten es gut mit Giant Rooks und sie sind aus dem internationalen Musikkosmos nicht mehr wegzudenken. Mit ihrem im Februar 2024 erscheinenden Album „How Have You Been?“ läuten sie eine neue Ära ein und spielen auf gleichnamiger Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dieses neue Kapitel zeugt von Selbstreflexion, der Auseinandersetzung mit ihrem aufregenden Werdegang und den prägenden Meilensteinen der letzten Jahre. Als sich die Band 2015 gründete, folgte ein Ereignis dem nächsten. Nicht zuletzt tourten sie erfolgreich durch Nordamerika und spielten auf internationalen Festivals in Leeds, Reading oder auch beim Lollapalooza Chicago. Nun nahmen Sänger Frederik Rabe, Gitarrist Finn Schwieters, Bassist Luca Göttner, Keyboarder Jonathan Wischniowski und Drummer Finn Thomas sich bewusst die Zeit zu verarbeiten, sich zu besinnen und zu reifen. Das hört man! Giant Rooks sind mit ihrem Publikum gewachsen und ihr neues Album klingt gefestigt, nahbar und ehrlich, aber auch energetisch und mitreißend.