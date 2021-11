Bibi Blocksberg - "Alles wie verhext!"

Bibi Blocksberg, die berühmteste kleine Hexe Deutschlands, kommt am 8.1.22 nach Esslingen ins Neckar Forum.

Am 8.1.22 ist in Esslingen "Alles wie verhext!", wenn Bibi Blocksberg mit ihrem Besen Kartoffelbrei herbeigeflogen kommt. Wird es den Hexen der Familie Blocksberg an diesem verhexten Tag gelingen, das Walpurgisnacht-Feuer wie vorgesehen zu entzünden? Die kleinen und großen Hexen-Fans im Saal dürfen Bibi sogar dabei helfen, denn bei diesem Familien-Pop-Musical ist Mitmachen dringend erwünscht – gerne auch verkleidet. Kleine und große Hexen in Kostümen sind herzlich willkommen.