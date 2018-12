Bibi Blocksberg

Pünktlich zu ihrem 35-jährigen Jubiläum im Jahr 2015 startete Bibi Blocksberg mit dem Musicalspaß „Hexen Hexen Überall!“ ihre Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Tournee läuft noch bis zum Frühjahr 2019; am Samstag, 2. Februar, kommen Bibi Blocksberg und ihre Freunde um 15 Uhr auch nach Mosbach in die Alte Mälzerei.

Bibi Blocksberg: „Hexen Hexen Überall!“ ist die Fortsetzung des Erfolges der bisherigen vier Musicalproduktionen mit Bibi Blockberg, die Produzent und Autor Marcell Gödde mit seinem Cocomico Theater aus Köln auf große Tournee geschickt hat. Über eine Million Zuschauer haben die Bibi Blocksberg-Musicals schon gesehen!

Seit der Premiere von „Hexen Hexen Überall!“ im Oktober 2015 im Berliner Tempodrom wurde das neue Musical von annähernd 300 000 Zuschauern gesehen.

Der Welthexentag, der ausgerechnet in Neustadt stattfinden soll, wird vorbereitet. Doch wie soll das festliche Programm umgesetzt werden? Die Junghexen Bibi und Schubia proben den Aufstand gegen die Althexen und wollen alles ganz anders machen, jung, peppig und lustig. Auch der Neustadter Bürgermeister und Reporterin Karla Kolumna mischen sich ein – ein gewaltiges Durcheinander ist also vorprogrammiert.

Wie wird das am Ende ausgehen? Das entscheiden nicht zuletzt auch die Besucher im Saal…! Die Zuschauer nehmen teil am Geschehen auf der Bühne und helfen bei der Vorbereitung des Welthexentages in Neustadt. Da kann das Publikum kräftig mitsingen und –tanzen.

Das Familien-Rock- und Pop-Musical ist zum Mitmachen gedacht! Kleine und große Hexen in Kostümen sind willkommen!

Eine aufwendige Inszenierung, tolle neue Lieder und ganz viel „Hex hex!“. Das Bibi Blocksberg-Musical „Hexen Hexen Überall!“: Ein Hexenspaß für die ganze Familie!