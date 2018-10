Bibi Blocksberg – Das Musical

Bibi Blocksberg: „Hexen Hexen Überall!“ ist die Fortsetzung des Erfolges der bisherigen vier Musicalproduktionen mit Bibi Blockberg, die Produzent und Autor Marcell Gödde mit seinem Cocomico Theater aus Köln in exklusiver Lizenz der KIDDINX Studios GmbH auf große Tournee geschickt hat. Über eine Million Zuschauer haben die Bibi Blocksberg-Musicals schon gesehen!

Bibi Blocksberg „Hexen Hexen Überall!“ – Das Musical

Was für eine Aufregung! Der internationale Welthexentag steht an und das ausgerechnet in Neustadt! Doch wie das festliche Programm umsetzen? Das will doch nicht etwa den verstaubten Althexen Mania und Walpurgia überlassen bleiben. So sehen es jedenfalls Bibi Blocksberg und ihre Junghexenfreundin Schubia, die gerne etwas mehr Schwung in diese Traditions-Veranstaltung bringen wollen. Doch ein Problem: Junghexen ist die Anwesenheit an diesem Tag verboten. Und auch Bibis Mutter Barbara scheint da keine rechte Hilfe zu sein. Alles jedoch kein Grund für Bibi und Schubia klein beizugeben.