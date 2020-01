Deutschlands erfolgreichste Kinder- und Familienshow geht wieder auf Tour! Erlebe alle Hits und eine spannende Geschichte Live.

Bibi & Tina tun es wieder; die beiden besten Freundinnen kommen mit „Bibi & Tina – Das Konzert“ in deine Stadt! Nachdem die spektakuläre Kinder- und Familienshow Bibi & Tina, mit den Songs aus der Feder von Peter Plate und Ulf Leo Sommer, bereits mehr als 250.000 Zuschauer begeistert hat, die Soundtracks zu den gleichnamigen Kinofilmen mehr als 1,5 Millionen mal verkauft wurden und die Begeisterung zu den Hits "Up, Up, Up (Nobody Is Perfect)" und „Mädchen gegen Jungs“ kaum ein Ende zu nehmen scheint, gehen die beiden besten Freundinnen nun zum vierten mal auf große Deutschland Tournee, um

abermals tausende Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.

Bibi & Tina erleben ein spannendes Abenteuer und werden in "Bibi & Tina - Das Konzert“ zusammen mit ihren Freunden Holger, Alex und vielen mehr die Bühne noch heftiger rocken als jemals zuvor. Besonders für Kinder handelt es sich hierbei um ein faszinierendes Pop-Spektakel: in den vergangenen Jahren sangen textsichere Kinder (und auch Erwachsene) alle Hits lautstark mit, sodass es kaum noch jemanden auf den Stühlen hielt. Und auch für Eltern wird es nicht langweilig, wenn sie in die glänzenden Augen der kleinen Gäste blicken und selbst die größten Hits mit ihren Kindern mitsingen! Eine Show, nach der alle glücklich nach Hause gehen werden.