Verka Serduchka und Kazka

Sie beweisen erneut, dass Kreativität keine Grenzen kennt - weder sprachlich noch geografisch noch emotional: VERKA SERDUCHKA und die Band KAZKA kommen am 8. März 2020 für ein exklusives Konzert nach Deutschland.

Was die Zuschauer erwartet?

Für die Tour bereiten KAZKA und VERKA SERDUCHKA ein Programm vor, das aus neuen Songs und großen Hits besteht. Eine großformatige farbenfrohe Show, die die ukrainische Seele vorstellt und das Publikum mitten ins Herz trifft. Die Zuschauer erwartet eine ganze Palette von Gefühlen: von Hits wie Плакала (Ich habe geweint) bis Всебудетхорошо (Alles wird gut), von Песнисмелыхдевушек (Liedern mutiger Mädchen) bis „Гуляночки“. Was man über die Künstler wissen sollte?KAZKA ist die Popgruppe des Jahres – geht man nach den renommiertesten Auszeichnungen des Landes:Es ist die erste ukrainischsprachige Gruppe, die in den TOP 10 von GlobalShazam vertreten ist und außerdem Rekordhalter unter heimischen Künstlern (mehr als 200 Millionen Aufrufe des Videoclips zum Song „Cried“) und somit in den TOP 100 der besten Videos auf YouTube. KAZKA - das ist die neue ukrainische Musik! VERKA SERDUCHKA erhielt bereits eine unzählige Anzahl von Auszeichnungen, darunter den 2. Platz beim Eurovision Song Contest und den Titel ‚Volkskünstler der Ukraine‘. Die grenzenlose Liebe zum Publikum sorgt für phänomenale Popularität seit mehreren Jahrzehnten. VERKA SERDUCHKA ist wie ein Urlaub, den man immer bei sich trägt.