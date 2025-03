Glückliche Gesichter, gute Laune und noch das ein oder andere Lied auf den Lippen - in absoluter Hochstimmung verlassen Kinder wie Eltern gerade aktuell noch die Shows von „Bibi & Tina - Die außerirdische Hitparade“, die noch bis Anfang April in Städten wie Berlin, Hamburg oder auch Frankfurt (Oder) stattfinden. Dann ist erst einmal Pause, aber die gute Nachricht ist, dass schon jetzt feststeht, dass Bibi & Tina auch im nächsten Jahr wieder zurück auf die Musical-Bühne kommen - dann der Erfolg und die strahlenden Kinderaugen geben ihnen Recht. Das neue, intergalaktische Programm:„Bibi & Tina - Die außerirdische Hitparade“ war ein durchschlagender Erfolg und mit knapp 100.000 Zuschauern, die bisher erfolgreichste Musicaltournee rund um die beiden besten Freundinnen. Aufgrund der hohen Nachfrage und zahlreichen ausverkauften Shows der laufenden Tournee, war schnell klar, dass es weitere Termine in 2025 geben muss.

Die Songs und Songgeschichten aus der Feder von Produzententeam Peter Plate und Ulf Leo Sommer werden weiterhin Bibi & Tina und ihre Freund*innen dabei begleiten, wenn sie zahlreiche Herausforderungen meistern müssen, aber auch jede Menge Spaß haben werden. Natürlich ist nach wie vor allerbeste Unterhaltung für die ganze Familie garantiert, denn auch die aktuelle Produktion ist eine faszinierende Bühnen-Show mit vielen Special Effects, tollen Choreografien und jede Menge Hits, die zum Lachen, Tanzen und Mitsingen einlädt. Ganz gleich, ob ganz kleine Fans, die ihr allererstes „Bibi & Tina“-Musical erleben oder alte Hasen, die noch einmal das Gefühl von damals aufleben lassen wollen, als sie selbst die allergrößten „Bibi & Tina“-Fans waren - alle sind sich einig, dass die Geschichten der beiden Mädchen etwas ganz Besonderes sind. Bibi & Tina laden Euch ein, dabei zu sein - auf ihrer fantastischen Reise in die nächste Galaxie!

Mehr Informationen: www.bibiundtina-live.de

Musik: Peter Plate & Ulf Leo Sommer

Veranstalter:

pop-out Live GmbH