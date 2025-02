BiBiPop - wo spielt(e) die Musik

Eine Stadtführung zur Popgeschichte von Bietigheim mit Heinz Steidle und Hansjörg Knorr

Die Themenführung ist Teil des Kulturprojektes „BiBiPop – von Beatighome bis Hip-Hop Town. 60 Jahre Musikgeschichte in Bietigheim-Bissingen“.

Bei dem pophistorischen Spaziergang von der Enzbrücke bis zur Musikschule im Schloss wird gezeigt, wo die Bands auftraten, wo die Musiker wohnten und ausgingen und welche Musikgrößen in der Stadt auftraten.

Wer und wo waren die Macher hinter den Kulissen? Wie kam es zu erfolgreichen Formaten wie „Beat-Festivals im Delta-Kino“, „Rock around the Enz“, „Rock gegen Rechts“ oder „Best of Music“?

Wie erklärt sich der Erfolg der Popstadt Bietigheim-Bissingen mit ihren Aushängeschildern Pur, Camouflage, Wolle Kriwanek, Shindy, Bausa und RIN?

Von den Anfängen im Jazzkeller bis zu den Großkonzerten bei Live am Viadukt – ein weiter Weg in einem kurzen Spaziergang.