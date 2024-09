Schöpferisch bunt wird es, wenn in einem biblischen Text nach der Würde des Menschen gesucht wird.

Mit Farben und Materialien können Menschen ausdrücken, was sie lesen, denken, fragen und glauben. Durch die kreative Beschäftigung sinkt das Wort Gottes tiefer ins Herz und bleibt nachhaltiger im Kopf.

Zur Einführung gibt es Wissenswertes zum Bibeltext, der Methode „Bible Art Journaling“ und den vorhandenen Materialien. Anschließend ist Zeit, in der jeder auf seine Art - mit oder ohne Hilfe - das DinA4 Papier mit dem Bibeltext gestalten kann.

Ein Beispiel: Was verändert sich, wenn Jesus einen Menschen aufrichtet und würdevoll behandelt? Und wie macht er das? Für die eine passt hier vielleicht die Farbe gelb. Der andere verwendet lieber Spiegelfolie, weil die Zusage Jesu auch der Person im Spiegel gilt. Richtig oder falsch gibt es beim Bible Art Journaling nicht. Es geht um die Begegnung mit Gottes Wort, um Vertiefung des Glaubens und Spaß an der Gestaltung. Dieser Ansatz ist leicht umzusetzen und für jeden geeignet. Vorkenntnisse sind keine erforderlich.

Spüre, was du liest. Drücke aus, was du denkst. Gestalte, was du glaubst.

Beate Schmid, Dipl. Religionspädagogin