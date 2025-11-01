Bible Bad Ass Night

Zwei Frauen, ein Abend – und jede Menge Fragen an den Glauben, an Macht, Moral und Mut:

Am Donnerstag, 15. Januar 2026, laden Kim Hoss und Edith Löhle zur Bad Ass Night ins Kulturhaus Schwanen Waiblingen. Eine Performance zwischen Lesung, Musik und Gespräch, in der die beiden die Bibel aus weiblicher Perspektive neu aufschlagen. Was passiert, wenn man den alten Geschichten zuhört – diesmal ohne die Männer im Vordergrund?

Edith Löhle, Autorin und Journalistin, liest aus ihrem Debüt Bible Bad Ass – einem Buch, das die verdrängten und verfälschten Geschichten der biblischen Frauen freilegt und sich mit den patriarchalen Erzählungen der Kirchengeschichte anlegt.

Kim Hoss, Künstlerin, Musikerin und Aktivistin, begleitet den Abend mit Songs, Sounds und eigenen Erinnerungen: Aufgewachsen in einer Freikirche, verarbeitet sie in ihrer Kunst die Spannung zwischen Glauben, Zweifel und Selbstermächtigung.

Gemeinsam reden die beiden über Slut Shaming in der Bibel, über Schwesternschaft und spirituelle Rebellion – ehrlich, laut, manchmal zärtlich. Es ist kein Abend der Erbauung, sondern einer des Aufbruchs.

Wird’s heilig? Nein.

Wird’s wild, echt und vielleicht ein bisschen heilsam? Absolut.

Ein Abend für alle, die Lust auf Pop, Feminismus und neue Perspektiven auf alte Texte haben.