Biblio-Pubquiz

Holly Jolly Christmas Special.

Das Obergeschoss der Stadtbibliothek verwandelt sich in eine gemütliche Pub-Atmosphäre.

Wie beim klassischen Kneipenquiz treten Teams gegeneinander an, um herauszufinden, wer das beste Allgemeinwissen hat. In geselliger Runde werden sechs Quizrunden gespielt, bei denen jeweils fünf knifflige Fragen beantwortet werden müssen. Das Gewinnerteam darf sich auf einen tollen Preis freuen. Das Event richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die Lust auf einen unterhaltsamen und herausfordernden Abend haben.