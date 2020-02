Biblische Geschichten in islamischer Malerei

Zu allen Zeiten der islamischen Geschichte gab es muslimische Gelehrte, Korankommentatoren und Geschichtsschreiber zumal, die sich mit der Bibel beschäftigt und ihre jüdische und christliche Auslegungs- und Rezeptionsgeschichte studiert haben. Davon zeugen neben den sich in vielen muslimischen Werken findenden Zitate ausbiblischer und nachbiblischer jüdischer und christlicher Literaturinsbesondere die Prophetenerzählungen genannten Werke, die in der islamischen Literatur eine über alle Jahrhunderte gepflegte eigene Literaturgattung bilden und unter dem Stichwort Isra'iliyyat, weithin aus jüdischen und christlichen Quellen gespeisten Erzählungen, Verstehenshilfen zu den im Koran begegnenden Prophetengeschichten enthalten. Nicht wenige dieser Prophetenerzählungen sind nicht nur in Wort und Schrift, sondern seit dem13./14. Jahrhundert zunehmend auch in gemalten Bildern in illuminierten Handschriftenüberliefert worden. Einige Beispiele daraus hatten übrigens auch in die Ausstellung des Diözesanmuseums Dialog der Welten - Christliche Begegnung mit den Religionen Indiens und den dazu herausgegebenen Katalog gefunden. Aufmerksamkeit verdienen diese gemalten Prophetenerzählungen, von denen anhand ausgewählter Beispiele die Rede sein wird, nicht zuletzt als Zeugnisse islamischen Beitrags zur Auslegungs-und Rezeptionsgeschichte der Bibel und zugleich interreligiöser Begegnung besonderer Art.