Bidonville

Thierry Saladin ist in Paris geboren und war jahrelang in verschiedenen Vocalensembles aktiv. Ihm und seinen Mitmusikern ist es gelungen, eine eigenständige Brücke zwischen Chanson und Jazz zu schlagen. Mit seiner etwas herben, charakteristischen Stimme ist er dafür prädestiniert, sich in sanften Balladen wie auch in stürmischen up-tempo Nummern auszudrücken. Eine gehörige Portion Melancholie und Wehmut schwingt mit und verleiht seinem Gesang neben aller Verspieltheit und Expressivität Tiefe und Ernsthaftigkeit.

Besetzung: Thierry Saladin - Gesang Thomas Ott - Akkordeon Christoph Sauer - Kontrabass Oliver Biella - Gitarre