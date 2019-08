Familiensonntag mit großem Flohmarkt und verkaufsoffenem Sonntag von 13-18 Uhr

Bummeln, flanieren und kulinarische Leckerbissen genießen. Die 20. Wernauer Biegelkirbe mit verkaufsoffenem Sonntag ist ein Tag für die ganze Familie. Am besten in Dirndl, Janker und Lederhosen. Der Bund der Selbständigen stellte in Zusammenarbeit mit der Stadt Wernau ein tolles Angebot und Programm zusammen.

Aktionen der Freiwillige Feuerwehr • Antiquitäten- und Flohmarkt • Kunsthandwerkermarkt • Spiel + Spaß für Kinder • Leckeres für Leib und Seele • Live-Musik auf dem Stadtplatz