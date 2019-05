Der Imkerverein Rottenburg lädt alle an der Imkerei Interessierten herzlich zur kommenden Monatsversammlung ein. Manfred Kraft wird über das spannende und wichtige Thema "Blühflächen und bienenfreundlicher Garten" sprechen. Außerdem ist wie immer genug Zeit für den allgemeinen Austausch. Die Veranstaltung findet am Freitag 7. Juni ab 19.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Lehrbienenstand am Feldweg zur Altstadtkapelle.