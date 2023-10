Bienenleben Kunstausstellung + Vortrag

Ohne Bienen - kein Apflelkuchen oder Obstsalat. Die junge Kunstmalerin Natascha Rajkovic widmet sich seit einigen Jahren in ihrer Kunst der Liebe zu Bienen. Der passionierte Berufsimker Roland Speiser möchte durch seine Arbeit nicht nur das Bewusstsein über die Notwendigkeit von Bienen fördern. Die Kunstausstellung, gepaart mit einem Fachvortrag und Musikuntermalung mit DJ lädt zur Auseinandersetzung mit dem Thema und zum Austausch ein. Die Hälfte der Einnahmen durch Kunstkäufe wird im Anschluss an das Projekt Bienenlehrpfad in Affaltrach gespendet.

Herzliche Einladung!

Die Türen für die Ausstellung werden nochmals am 5. November um 11-15 Uhr geöffnet.