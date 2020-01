Biennale für aktuelle Fotografie 2020: Reconsidering Icons

Fotografie hat zwei Beziehungen zur Kunst. Sie kann selbst Kunst sein – ausdrucksstark, subjektiv, kreativ, erfinderisch. Und sie kann das technische Medium sein, mit dem alle anderen bildenden Künste – von der Malerei und Skulptur bis zur Performance – dokumentiert, reproduziert und publiziert werden. Was wir über Kunst wissen, wissen wir oft dank fotografischer Bilder von ihr: Gemälde, die wir im wirklichen Leben noch nie gesehen haben; Skulpturen, die wir noch nie umrundet haben.

Diese beiden Rollen werden gewöhnlich voneinander getrennt, aber Fotografie und Fotograf*innen halten sich nicht unbedingt an Grenzen. Was passiert, wenn sich künstlerische Fotografie die anderen Künste zum Thema nimmt? Was vermag eine Kamera im Atelier eines Malers oder einer Malerin, vor einer Skulptur oder in einer Kunstgalerie voller Menschen zu tun? Mit diesen Fragen setzt sich die Ausstellung All Art is Photography auseinander. Manche der beteiligten Fotokünstler*innen reflektieren die kulturelle Bedeutung von gedruckten Kunstbüchern. Andere wagen einen zweiten Blick auf die physischen Räume, in denen Kunst geschaffen und ausgestellt wird. Wieder andere beschäftigen sich mit dem komplizierten Verhältnis der Kamera zu Gemälden und Skulpturen als ästhetische Objekte.

Mit Arbeiten von: Dennis Adams, Claudia Angelmaier, Tim Davis, Pablo Genovés, Steffi Klenz, Mark Lewis, Josh Murfitt, Antonio Pérez Río, Nick Waplington, Ewa Monika Zebrowski