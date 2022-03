Lust auf drei verschiedene Biere der Kirchheimer Braurevolution abgestimmt auf drei verschiedene Rums in einem Tasting?

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen an: bier@braurevolution.de oder direkt an der Theke in der Braurevolution.

Anmeldung erforderlich.

Datum: Freitag, 08.04.2022

Start: 19 Uhr

Preis: 55 Euro, zahlbar am Abend

Ort: Braurevolution, Faberweg 24/1, 73230 Kirchheim

Veranstaltet durch die RUMproBIERerei