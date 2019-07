Weißwurstfrühstück mit Groovy D & The Others

× Erweitern Bayrisches Frühstück

Sonne, Biergarten und Musik. Was darf nicht fehlen? Natürlich die Weißwurst.

Mal sehen, ob wir dieses Jahr den Rekord an verkauften Weißwürsten brechen werden (natürlich werden auch Vegetarier satt). Begleitet wird die Chose von Groovy D & The Others. Ihr Repertoire besteht aus bekannten und unbekannteren Songs von den 1950er Jahren bis heute. Mal rau und ursprünglich, mal moderner arrangiert, sind Blues, Rhythm’n‘Blues und Bluesrock ihre Leidenschaft. Abends hat der Biergarten ab 18 Uhr geöffnet, die Küche bleibt zu. Entspannt lassen wir die Woche am Sonntagabend mit Shammi und einer Runde Yoga im Zelt (oder davor) ausklingen. Ein ruhiger Geist kann nur in einem ruhigen Körper bestehen.