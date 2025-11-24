Bierbrauseminar

Tauchen Sie ein in die Kunst des Bierbrauens: Erfahren Sie detailliertes Hintergrundwissen darüber, wie aus Wasser, Hopfen und Malz ein individuelles Bier entsteht, und setzen Sie dieses Wissen praktisch zu Hause um.

In unserem besonderen "Kochkurs" begleiten wir die Zutaten auf ihrem Weg zum fertigen Bier.

Gemeinsam maischen, rasten, läutern und kochen wir und genießen anschließend die Ergebnisse, indem wir probieren, schmecken und bewerten.

Mit Dieter Gundel, Kulturscheune Mulfingen Mulfingen.