Biere der großen Biernationen - Bierseminar und -verkostung

Deutschland ist ohne Zweifel das Land der Biere. Die Hälfte der weltweit ca. 12.000 Biersorten ist in Deutschland erhältlich, die allermeisten davon auch hier gebraut. Traditionell sind Belgien, Tschechien und England, aber mittlerweile auch die USA große Biernationen, die nicht nur durch Qualität, sondern vielmehr durch Innovation und sensationelle Geschmacksexplosionen zur Biervielfalt und zum Biergenuss auf höchstem Niveau beitragen. Der Bier-Connaisseur Thilo Schramm begleitet Sie in die internationale Bier-Erlebniswelt. Es werden an diesem Abend sechs internationale Biere verkostet.

Hinweis: Alkoholgenuss und Autofahren vertragen sich nicht! Wir empfehlen, sich abholen zu lassen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.

Veranstaltungsort Beinstein, Quellenstr. 14, Beinsteiner Halle, Foyer