Biergarten, Blasmusik & beste Stimmung!

Der Mai ist da – und das muss gefeiert werden!

Kommt am 1. Mai in den Biergarten der Burg Stettenfels in Untergruppenbach und genießt den Feiertag mit kühlen Getränken, leckerem Essen, einem Weißwurstfrühstück, sowie Live-Blasmusik von 11 bis 14 Uhr mit den d`Blechles.

D´ Blechles bestehen aus zwei Trompeten, Tenorhorn, Posaune/Bariton, Tuba und Schlagzeug. Ohne Gesang, ohne Verstärkeranlage - einfach Blasmusik pur.

Perfekt für eine Wanderpause oder einfach einen entspannten Frühschoppen mit Freunden und Familie. Also, schnappt euch eure Liebsten und feiert mit uns in den Mai!

Wir freuen uns auf euch!