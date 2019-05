Biergarten-Dance-Party mit Diggin‘ Treasure

Diggin‘ Treasure ist eine Bandformation, die sich zum Ziel gesetzt hat, echte Soul- and Funk-Schätze aus den 70ern und 80ern auszugraben und neu zu interpretieren, aber auch aktuelle tanzbare Songs zu zelebrieren, so dass ein grooviges Gesamtpaket entsteht, bei dem die Zuhörer nicht still stehen können. So werden edle Hits von Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire und Joe Cocker genauso zu hören sein wie neue Songs von John Newman, Bruno Mars, Jan Delay und vielen anderen. Auch im Biergarten im Wirtshaus Schützenstadl möchte die Band dem tanzwilligen Publikum mächtig einzuheizen. Das Stadl-Team versorgt die Party People zur Stärkung in gewohnter Manier mit deftigen Schmankerln, bayrischem Bier und coolen Drinks.