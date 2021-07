Biergartenfest mit den Workaholics

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Ursprünglich gegründet von KD und Gernot, doch bei einem mehr oder weniger zufälligen Auftritt mit Rhythmusbegleitung wurde Borky ein fester Bestandteil.

Ähnlich lief es mit Gonzo am Piano und Surre am Bass. Surre spielt auch bei Precious Time - eine der ältesten Bands der Alb. Die Workaholics spielen Songs von Elton John, Queen, CCR, Toto, Little Feat, Rolling Stones, Beatles, Aerosmith, Bob Seger, Simon & Garfunkel, Crosby, Still, Nash & Young, Eric Clapton, Bon Jovi, Gary Moore, Eagles, Al Stewart, Chuck Berry… und natürlich KD.

Die Band spielt an diesem Abend mit chilliger Lautstärke, Acoustic-Setup und nicht ganz so viel Strom, jedoch in voller Besetzung: KD Göggel - GIT & VOC; Gernot Stehle - GIT & VOC; Heiko ‚Borky‘ Borkowsky –DRUMS; Ralf ‚Gonzo‘ Fink - KEY & VOC; Thomas ‚Thümmi’ Thumm - BASS (Special Guest)

Bei schlechtem Wetter im Saal!

Beginn 20:00 Uhr

Eintritt frei / Spende